Президент Казахстана заговорил по-французски

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил с главой Европейского банка реконструкции и развития на французском языке, передает zakon.kz.

22 сентября состоялась встреча президента Казахстана с главой Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Касым-Жомарт Токаев поговорил на французском языке о ее визите в Казахстан. Видео со встречи опубликовал телерадиокомплекс президента.

Госпожа президент, я очень рад видеть вас сегодня здесь в нашей столице. Ваш визит важен, потому что он придает большой импульс сотрудничеству между нашей страной и вашим банком, - сказал президент Токаев.

Глава банка поблагодарила главу государства за прием.

Я очень рада впервые посетить Казахстан лично. Мы с вами уже проводили переговоры по телефону, по видеоконференции, но встреча вживую - совсем другое дело. Это открывает новые возможности и позволяет провести более глубокие обсуждения, а также встретиться с рядом партнеров в более расширенном составе, - сказала Одиль Рено-Бассо.

Планируете ли вы посетить другие страны в этом регионе? - спросил президент.

Не в этот раз. В будущем. На этой неделе только Казахстан, - ответила глава банка.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), преддипломную стажировку прошел в Посольстве СССР в КНР, стажировался в Пекинском лингвистическом институте. В 1992 году окончил Дипломатическую академию министерства иностранных дел РФ.

Президент Казахстана свободно владеет казахским, русским, английским и китайским языками, знает французский язык.