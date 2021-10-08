Велоклуб "Астана" меняет свое название

Казахстанская велогруппа Astana - Premier Tech c 2022 будет называться Astana Qazaqstan Team, передает zakon.kz.

В следующий сезон казахстанский велосипедный проект войдет как Astana Qazaqstan Team, - сообщает пресс-служба велоклуба.

Qazaqstan – это наиболее точное и правильное наименование Казахстана в ее английской транскрипции. Qazaqstan – это своего рода новый бренд государства на международной арене, объединяющий вековые традиции, язык, культуру и стратегию развития страны в современном мире.

С 2022 года наша велокоманда будет выступать под новым именем, очень важным для нашей страны – Astana Qazaqstan Team. На форме велосипедистов и на новом логотипе команды появится наименование нашего государства, что станет своего рода знаком продолжения традиций и, в то же самое время, моментом перемен и обновления ради двух важнейших целей – продвижения имиджа нашей страны на мировой арене и развития отечественного велосипедного спорта, – прокомментировал президент Казахстанской федерации велоспорта Нурлан Смагулов.

Руководить проектом Astana Qazaqstan Team, как и в прежнем составе Astana - Premier Tech остается известный в прошлом казахстанский велогонщик Александр Винокуров:

Я рад, что наша команда продолжит свое развитие под новым брендом Astana Qazaqstan Team, и для меня честь вернуться к руководству этой командой в качестве генерального менеджера. На протяжении вот уже 16 лет проект "Астана" является визитной карточкой нашей страны в мировом спорте, – рассказал генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров.

Куандык Шынасилов