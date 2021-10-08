Нобелевская премия мира присуждена сразу двум номинантам

Нобелевскую премию мира за 2021 год присудили главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Ресса, передает zakon.kz.

Комитет отметил их "усилия по защите свободы выражения мнений, что является обязательным условием для демократии и прочного мира".

Муратов стал третьим россиянином, удостоенным премии мира – до этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев, пишет РИА Новости.

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Церемонию объявления проводил Норвежский нобелевский институт в Осло. В списке значилось 329 номинантов – 234 человека и 95 организаций.

В 2020 году лауреатом стала Всемирная продовольственная программа ООН.

Нобелевская неделя началась 4 октября. Премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Всего их шесть: по медицине и физиологии, физике, химии, литературе, экономике и в области содействия установлению мира во всем мире.

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Лауреаты получат диплом, золотую медаль и денежную премию – в этом году это десять миллионов шведских крон (примерно 1,2 миллиона долларов).

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