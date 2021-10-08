Сильные осадки в виде дождя и снега ожидаются в Казахстане

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 9 октября, сообщает zakon.kz.

Отрог антициклона сохраняет свое влияние на большую часть Казахстана - погода преимущественно без осадков. Лишь на севере, юге, юго-востоке пройдут осадки, в горных районах юга и юго-востока страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге и юго-востоке усилится ветер, на севере, юго-востоке, северо-западе республики ночью и утром ожидается туман. РГП "Казгидромет"

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В Алматинской области в районе Алакольских озер - усиление ветра 17-22, порывы 27 м/с.

В Жамбылской области в горных районах туман, на западе, северо-востоке и в горных районах - усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской, в центре Кызылординской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Костанайской, ночью и утром на юге-западе Северо-Казахстанской, Акмолинской областей ожидается туман.

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