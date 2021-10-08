В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В четырех областях Казахстана 8-9 октября ожидаются дожди и сильный ветер, сообщает zakon.kz.

Согласно прогнозам РГП "Казгидромет", ночью и утром 9 октября на юге и западе Акмолинской области ожидается туман.

В горных районах Туркестанской области - сильный дождь. Ветер юго-западный, днем в горных районах 15-20 м/с.

Днем 9 октября в центре Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, северный 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается ветер юго-восточный 17-22, порывы 27 м/с.