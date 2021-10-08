Прошла международная конференция "Тараз и тюркская цивилизация"

Тараз - центр тюркской цивилизации и один из древнейших городов не только нашей страны, но и всей Центральной Азии. Тому доказательством служат многочисленные исторические факты. Об этом было сказано на международной научной конференции, организованной акиматом Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

Помимо отечественных ученых, участие в конференции приняли гости из США, Японии, Узбекистана, Кыргызстана.

Подчеркнув важность масштабного мероприятия, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев выразил уверенность, что в результате анализа национальных ценностей, самобытности, отразившихся в программных статьях Елбасы "Рухани жаңғыру" и "Семь граней Великой степи", конференция может внести вклад в культурное развитие и историческое процветание общетюркской цивилизации.

Как отметил Нурсултан Абишулы, на казахской земле есть два города, которые отражаются на всех картах со времен Великого Шелкового пути. Это Тараз и Жаркент. В стране 11 объектов, которые вошли в список ЮНЕСКО, 5 из них расположены в Жамбылской области. Только это уже свидетельствует о глубокой истории региона и о том, что город является началом всей цивилизации. Конференция не зря названа "Тараз и Тюркская цивилизация". Во время рабочего визита в Жамбылскую область Президент страны Касым-Жомарт Токаев поддержал наше предложение о формировании Тараза в качестве туристического партнера городу Туркестан и культурную программу "Исторический Тараз". Мы верим, что это станет новым этапом развития города Тараза в истории суверенного Казахстана. Существует два памятника, принадлежащие всем тюркским народам. Это Орхоно-Енисейский памятник и Таласский памятник. Туркестан – тюркская колыбель, а древний Тараз – очаг Тюркской цивилизации, - подчеркнул аким области.

Президент Международной Тюркской академии, доктор исторических наук Дархан Кыдырали отметил, что общенациональная цель дальнейшего укрепления преемственности между древней и поздней тюркскими цивилизациями заключается в становлении Великой Степи "Вечным государством".

Председатель Комитета по делам архива и документации Министерства культуры и спорта РК Куат Бораш подчеркнул, что Тараз, являющийся наследником кочевой и оседлой культур, считается священным городом, центром всего Тюркского мира.

А депутат Мажилиса Парламента РК, Государственный и общественный деятель, политолог Берик Абдигалиулы подчеркнул, что необходимо собрать воедино имена всех Тарази и передать их творчество следующим поколениям. Также он предложил открыть музей каменных изваяний.

Алтай – золотая колыбель тюркского народа, Туркестан – его центр, в этом же списке особым значением обладает и Тараз. Именно здесь имели место события, способствовавшие широкому распространению Ислама в мире. Этот факт необходимо пропагандировать на мировом уровне, особенно в тюркском мире, - отметил Б. Абдигали.

Доктор исторических наук из США, профессор Юлай Шамилоглы привел ценные сведения из исследований китайского путешественника Суан Цяня, который был в Аулие ате в седьмом веке.

Японский ученый, директор секции лабораторной археологии Исследовательского института национального культурного наследия и национальных культурных ценностей "Нара" Садакатцу Кунитаке поделился результатами экспедиции в Жамбылский регион. Своим мнением поделился доктор РҺD Негизбек Шабданалиев из Кыргызстана и другие.

Глава региона заверил, что все предложения ученых во время собрания будут учтены в культурной программе "Исторический Тараз".