Как столичный центр iKomek109 помогает в переходе с КСК на ОСИ

В Нур-Султане продолжаются работы по переходу с КСК на ОСИ (объединение собственников имущества), сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день в городе создано свыше 400 ОСИ. Для централизованной консультации и перехода на форму ОСИ акиматом столицы оказана помощь Ассоциации "iQamal" в создании единой площадки – Центра ОСИ Iqamal (саморегулируемая организация), которая расположена в здании единого Центра по оказанию услуг в сфере жилья (пр.Республики, 32).

Так, ежемесячно в центр поступает порядка 350 обращений. С момента открытия в центр поступило 4,5 тыс. обращений от жильцов. Центр ОСИ Iqamal оказывает всестороннюю помощь жильцам города в открытии (до регистрации ОСИ) и дальнейшем ведении (после регистрации ОСИ) работы ОСИ.

Кроме того, центром внедрена бесплатная онлайн-платформа, которая позволяет проводить голосования в безбумажном формате. Также функционирует новая система обзвона жильцов. После того, как iKomek109 регистрирует вопрос жителя по переходу и работе ОСИ, центр осуществляет обзвон с разъяснением ситуации. Система эффективна в информировании жителей города.

Создание ОСИ для каждого домохозяйства – это возможность убедиться в том, каким образом расходовались финансовые средства дома, что в первую очередь необходимо исправить и др. ОСИ позволяет жителям домов самим выбирать председателя, совет дома и ревизионную комиссию. Главное преимущество заключается в том, что жители смогут контролировать денежные средства. Например, принимать решения касательно плана развития ЖК, ремонта, благоустройства, озеленения и т.д.