Двенадцатилетняя девочка погибла в Алматы, выбежав на дорогу

Трагедия произошла в алматинском мкр. "Нурлытау", сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль Skoda Rapid двигался в северном направлении по улице Сапарлы жол. Со слов водителя, ребенок неожиданно выбежал из-за припаркованной у дороги машины.

Водитель затормозил, попытался свернуть, но слишком поздно, и машина, почти на полном ходу, сбила 12-летнюю девочку.

Ее отбросило на несколько метров. Водитель вызвал скорую, но прибывшие медики лишь констатировали смерть ребенка.

На месте работают криминалисты и сотрудники дорожной полиции. Назначены соответствующие экспертизы.

Необходимо отметить, что фонари на этом участке улицы не работают.