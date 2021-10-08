В Таразе очередники получили ключи от долгожданных квартир

В рамках празднования 30-летия Независимости РК и в преддверии Дня города в Таразе в 15 микрорайоне введен в эксплуатацию пятиэтажный дом, возведенный по программе "Нұрлы жер". Новоселов поздравил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, сообщает zakon.kz.

Строительство дома началось в прошлом году. Общая проектная стоимость – 442,405 млн тенге. Генеральный подрядчик – ТОО "Бином". В жилом доме всего 45 двухкомнатных квартир. Ключи от квартир вручили детям-сиротам, инвалидам, неполным и малообеспеченным семьям, а также другим социально уязвимым категориям граждан.

В нашей стране особое внимание уделяется решению проблемы доступного жилья. Это одно из приоритетных направлений внутренней политики. Благодаря госпрограммам тысячи семей в нашей области обеспечены жильем. В этом году планируется построить 50 многоквартирных домов, из них 32 дома сданы в эксплуатацию. В нашей области в целях эффективного решения вопросов обеспечения жильем жителей активно реализуется проект "Асарлатып үй салу". До конца года силами неравнодушных жамбылцев будет построено 138 домов, 15 из них - в Таразе. Впереди много торжеств, посвященных новосельям. Сегодняшним новоселам я желаю счастья и благополучия! Пусть ваши дома наполнятся радостью! – поздравил жителей аким области Бердибек Сапарбаев.

Глава региона сообщил, что в 15 микрорайоне будет построена большая школа.

Мама пятерых детей Зауре Джаналакова в очереди на жилье стояла 10 лет.

Детям уже не терпится въехать в новую квартиру. Для моей семьи сегодня самый счастливый день. Благодарим руководство страны за заботу, - сказала она.

Элина Марченко, воспитанница детского дома, тоже празднует новоселье.

До сих пор не верится, что наконец получила жилье. Эту квартиру я ждала долгих 10 лет, - говорит она.

Стоит отметить, что за 8 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 372,9 тыс. кв. метров жилья, что на 6 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.