В Батуми обрушился пятиэтажный дом – из-под завалов вытащили троих человек

В грузинском городе Батуми на улице 26 мая обрушилась часть многоквартирного пятиэтажного дома, сообщает zakon.kz.

Минимум 15 квартир превратились в руины, под завалами оказались около 10-15 человек, передает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Несколько часов назад из-под обломков извлекли двоих выживших. Недавно извлекли третьего.

Один из них — ребенок, сидевший в припаркованной рядом с домом машине, которую накрыло обломками. Мальчика доставили в больницу. Другой пострадавший — мужчина, он отделался легкими ушибами. Про третьего пока нет информации.

Спасатели по-прежнему продолжают поисковые работы. На месте разбили палатки и провели освещение, чтобы работать ночью.

По предварительной версии, которую озвучил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, обрушение могло быть вызвано ремонтными работами на первом этаже здания.