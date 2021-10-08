В Батуми обрушился пятиэтажный дом – из-под завалов вытащили троих человек

8 октября 2021, 22:32
Фото: police.ge

В грузинском городе Батуми на улице 26 мая обрушилась часть многоквартирного пятиэтажного дома, сообщает zakon.kz.

Минимум 15 квартир превратились в руины, под завалами оказались около 10-15 человек, передает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Несколько часов назад из-под обломков извлекли двоих выживших. Недавно извлекли третьего.

Один из них — ребенок, сидевший в припаркованной рядом с домом машине, которую накрыло обломками. Мальчика доставили в больницу. Другой пострадавший — мужчина, он отделался легкими ушибами. Про третьего пока нет информации.

Спасатели по-прежнему продолжают поисковые работы. На месте разбили палатки и провели освещение, чтобы работать ночью.

По предварительной версии, которую озвучил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, обрушение могло быть вызвано ремонтными работами на первом этаже здания.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?