Жители многоэтажек в центре Алматы сидят без отопления

Почти 5 тыс. алматинцев вынуждено мерзнут в своих квартирах. Обогреватели работают круглосуточно, несмотря на начавшийся в городе отопительный сезон, сообщает zakon.kz.

У жителей сразу восьми многоэтажек в центре Алматы холодные батареи, передает КТК.

В объединении собственников квартир не понимают причины. Обращались в "Алматинские тепловые сети", звонили в акимат, но результата нет.

8 октября чиновники опубликовали официальное заявление. Согласно нему, никаких аварий в котельных и на ТЭЦ не было, все работает в штатном режиме. А на то, чтобы процесс теплоснабжения нормализовался, нужно две недели.

Проблемы в работе внутридомовых сетей жилых домов решаются специалистами коммунальных служб совместно с КСК (ОСИ, ПТ) в оперативном порядке, после проведения ремонтно-профилактических мероприятий. Весь процесс прохождения отопительного сезона находится под постоянным контролем управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы. В случае возникновения проблем в работе отопительной системы рекомендуем жителей города обратиться в диспетчерскую службу ТОО "Алматинские тепловые сети". управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы