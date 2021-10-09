Таксист перевел деньги с телефона, забытого пассажиром

В Нур-Султане задержан таксист, который перевел деньги, воспользовавшись мобильным банкингом клиента, сообщает zakon.kz.

В полицию обратился житель столицы о том, что по своей невнимательности оставил сотовый телефон в салоне такси. Получив смартфон обратно, он обнаружил, что через приложение была переведена сумма в размере 143 880 тенге.

Установлено, что списал деньги 24-летний таксист, обнаруживший телефон в своей машине. На запрашиваемый пароль, он произвел регистрацию заново, нажав на кнопку "забыл пароль".

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает граждан в подобных случаях необходимо немедленно связаться с банком и заблокировать транзакции и карты, после чего сообщить в полицию. пресс-служба ДП города Нур-Султан