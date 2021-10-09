В Акмолинской области астанчане застрелили краснокнижного лебедя

Охотников на краснокнижного лебедя задержали акмолинские полицейские, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт МВД РК.

7 октября в дежурную часть Егиндыкольского РОП поступил телефонный звонок от сотрудника территориального лесного хозяйства. Мужчина сообщил о том, что неизвестные лица занимаются незаконной охотой на территории охотничьего хозяйства "Жулдыз".

Прибывшими незамедлительно на место происшествия сотрудниками полиции были установлены двое жителей города Нур-Султана 41 и 42 лет. В ходе осмотра места происшествия полицейскими изъяты одна туша лебедя, два ружья, зарегистрированные на задержанных, гильзы, более 60 патронов и патронташ, говорится в сообщении.

Предварительный ущерб составляет 5 млн 250 тысяч тенге. В настоящее время по факту незаконной охоты следственным отделом начато досудебное производство по ст. 337 УК РК. Назначена экспертиза.

Охота на эту птицу в регионе находится под запретом. Лебедь-кликун относится к перечню редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и, как вид с сокращающейся численностью, внесен в Красную книгу Республики Казахстан.