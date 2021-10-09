43 казахстанца умерли от КВИ и пневмонии за сутки

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 9 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 9 октября лечение от КВИ продолжают получать 54 250 человек (46 918+ и 7332 КВИ-), из них в стационарах находятся 9384 пациента, на амбулаторном уровне – 44 866.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 703 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 203,

• на аппарате ИВЛ – 135.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 9 октября 2021 года

7.10.2021 г. зафиксировано 150 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 13 летальных исходов и 248 человек выздоровели.



Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 77 056, летальных случаев – 4900, выздоровевших – 64 824.