В Facebook извинились за очередное отключение работы своих сервисов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Reuters.

Пользователи Facebook и Instagram испытывали проблемы с доступом в ночь на субботу. Они не могли разместить фотографии, не работала новостная лента, в некоторых случаях сервисы просто не загружались.

Приносим искренние извинения всем, кто не смог получить доступ к нашим сервисам за последние пару часов. Мы устранили проблему, и теперь все должно вернуться в нормальное русло, — сообщили в Facebook.

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В компании подтвердили, что на это отключение повлиял массовый сбой 4 октября.