Здание полиции горело в Алматинской области

9 октября 2021, 10:58
Фото: кадр из видео

Накануне вечером произошел пожар в здании Департамента полиции Алматинской области, сообщает zakon.kz.

По информации ДП, 8 октября около 19:40 произошло возгорание левого крыла первого этажа административного здания, где расположена техническая служба департамента.

Для тушения прибыли пожарные расчеты. В 20:05 пожар был локализован. Жертв и пострадавших не имеется, служебная документация и уголовные дела в сохранности, - сообщили в департаменте полиции.

По предварительным данным, пожар произошел из-за замыкания электропроводки.


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