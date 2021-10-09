Здание полиции горело в Алматинской области

Накануне вечером произошел пожар в здании Департамента полиции Алматинской области, сообщает zakon.kz.

View this post on Instagram Публикация от ТАЛДЫКОРГАН 24/7 (@kris_p_tdk)

По информации ДП, 8 октября около 19:40 произошло возгорание левого крыла первого этажа административного здания, где расположена техническая служба департамента.

Для тушения прибыли пожарные расчеты. В 20:05 пожар был локализован. Жертв и пострадавших не имеется, служебная документация и уголовные дела в сохранности, - сообщили в департаменте полиции.

По предварительным данным, пожар произошел из-за замыкания электропроводки.



