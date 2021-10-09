Как подготовить машину к зиме

При подготовке машины к зиме необходимо провести ее диагностику и заменить салонный фильтр, рекомендуют автоэксперты, передает zakon.kz.

Так, координатор сообщества "Синие ведерки" Петр Шкуматов рассказал Ura.news, что желательно поменять масло и фильтр, даже если не подошел срок. По словам специалиста, это особо важно для транспорта с пробегом более ста тысяч километров.

Отдельный совет он дал водителям автомобилей на дизельном топливе.

Если вы ездите нечасто и расход дизеля небольшой, то может оказаться к морозам, что у вас в баке будет летнее топливо. Оно может загустеть, - пояснил специалист.

В свою очередь эксперт Вячеслав Субботин напомнил, что перед первым за сезон выездом на зимнюю дорогу стоит потренироваться.

Можно делать, как все финны. Они садятся на карт и проезжают две-три сессии. И все, навыки вождения экстремального тут же восстанавливаются, - сказал Субботин.

Помимо этого, профессионалы призывают провести диагностику автомобиля: проверить состояние колодок, дисков, тормозной системы, жидкостей, работу печки и термостата.