Две универсальные спортивные площадки открыли в Таразе

В рамках празднования 30-летия Независимости РК и в преддверии Дня города в Таразе в массиве Арай-2 состоялось торжественное открытие новой спортивной площадки, сообщает zakon.kz.

Проект по установке универсальных площадок реализуется Фондом развития социальных проектов "Samruk-KazynaTrust" от лица всей группы компаний АО "Самрук-Қазына" в рамках Программы социальных инвестиций "Менің елім". Общая площадь площадки - 1702 квадратных метров. Она включает в себя несколько зон: футбольное поле, уличные тренажеры и игровую зону для детей с качелями, горками и песочницами. По периметру установлены скамейки и урны.

Фонд "Samruk-KazynaTrust" оказывает нам большую помощь. Совместно с фондом реализовано 4 проекта по установке таких площадок. Теперь местной детворе теперь будет чем заняться, особенно во время летних каникул. Жителям надо следить за сохранностью оборудования на площадке, - сказал Бердибек Сапарбаев.

Представители Фонда "Samruk-KazynaTrust" отмечают, что площадки устанавливаются в целях пропаганды здорового образа жизни и развития детского массового спорта, обеспечения жителей городов и поселков современной спортивной инфраструктурой.

Фонд "Samruk-KazynaTrust" от лица всей группы компаний АО "Самрук-Қазына" открыл четыре такие площадки в Жамбылской области: в массиве Арай-2 и микрорайоне Каратау, в Байзакском и Кордайском районах, - сказал официальный представитель Фонда "Samruk-KazynaTrust" Мирас Иргебаев.

В этот же день по проекту "Таразға тарту" при поддержке благотворительного фонда "Сәби" по улице С. Сейфуллина открылась детская игровая площадка общей площадью 1500 квадратных метров.

Данный игровой комплекс - единственная зона для детей, оснащенная гимнастическими, спортивными и игровыми сооружениями, аттракционами, качелями, каруселями и горками, построен на сумму более 44,5 миллионов тенге.

Основатель и президент благотворительного фонда "Сәби" Асель Тасмагамбетова отметила, что фондом в рамках программы "Спорт - денсаулық – жетістіктер" в 14 регионах Казахстана за 20 лет было построено и отремонтировано 48 спортивных объектов.

Было решено, что на пустующей территории рядом с новым игровым комплексом фонд "Сәби" построит еще один комплекс.