Врач назвала семечки угрозой иммунитету

Врач объяснила каком случае употребление семечек дает положительный эффект, а в каком – отрицательный, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Польза семечек зависит от вида. Например, я бы особо выделила на сегодняшний момент пользу тыквенных семечек. У них масса положительных терапевтических свойств. Например, в них достаточно большое количество магния, который хорошо действует на нервную систему. Это важно, поскольку сейчас практически все в хроническом стрессе, и семечки здесь были бы очень полезны, – сказала в интервью радио Sputnik диетолог Наталья Сычева.

Семечки подсолнечника пользуются особой популярностью, однако нужно иметь в виду, что в большом количестве они могут негативно повлиять на иммунную

"Подсолнечные семечки я в своей практике ограничиваю пациентам. Да, там хорошее содержание жирорастворимых витаминов A, E и D, но там достаточно много полиненасыщенной жирной кислоты омега-6, а в рационе современного человека ее и так перебор. А вот кислот омега-3 мало. Но когда соотношение их (жирных кислот) нарушается, то это может повлиять на иммунитет и воспалительные процессы в организме", – заключила Наталья Сычева.