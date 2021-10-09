Стало известно о состоянии Ларисы Гузеевой

Состояние популярной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой стабилизировалось, сообщает zakon.kz.

Как сообщил источник "Комсомольской правды", артистку не переводили в реанимацию. Все это время она находилась в терапевтическом отделении.

Правое легкое телеведущей поражено на 60 процентов, левое — на 50 процентов. Температура тела находится в пределах нормы, не повышенная. Однако Гузеева жалуется на одышку.

Ранее появилась информации об ухудшении состояния Гузеевой.

Сообщалось, что артистку будут лечить кислородом с помощью специального аппарата, конструкция которого напоминает скафандр с несколькими трубками, который надевается на голову пациента.

По данным экспертов, использование кислородного шлема вместо маски помогает больным в критическом состоянии самостоятельно дышать и избежать интубации (введения в гортань трубки), которая чревата различными осложнениями.