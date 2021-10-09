Проблему транзита грузов обсудили МСХ Казахстана и России

Первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров в рамках рабочего визита в Москву встретился с заместителем министра сельского хозяйства РФ Сергеем Левиным. Стороны обсудили вопросы товарооборота в сфере АПК между странами, сообщает zakon.kz.

Как отмечается, во время переговоров Айдарбек Сапаров предложил ускорить процесс прохождения досмотра грузов на границе с Россией.

В сентябре во время Форума межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Россией Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил проблему при транспортировке груза на границе.

Это позволит нам нарастить товарооборот, в части увеличения казахстанского экспорта продукции АПК. Для реализации данной меры необходимо тесно взаимодействовать и быстрее реагировать на возникающие, на границах при перевозке грузов, проблемы, - сказал первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Российская сторона, в свою очередь, предложила обменяться реестром предприятий-экспортеров для оперативного реагирования в случае возникновения проблем при пересечении границ.

За семь месяцев текущего года товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном и Россией составил более $1,4 млрд, что на 11,4% больше чем за аналогичный период 2020 года.

Кроме того, казахстанская делегация посетила агропромышленную выставку "Золотая осень - 2021", на которой представители МСХ РК ознакомились с представленными разработками, продукцией ряда павильонов регионов России, провели встречи с потенциальными инвесторами из числа мировых производителей и переработчиков продукции АПК, присутствующих на территории России.