Туман, дождь и снег ожидается в Казахстане

9 октября 2021, 16:11
Фото: pixabay.com

Синоптики предоставили прогноз погоды на 10 октября, сообщает zakon.kz.

Днем 10 октября на севере, востоке Акмолинской области ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с.

10 октября на севере, в центре Павлодарской области ожидается туман.

10 октября на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

10 октября в горах Туркестанской области ожидается сильные осадки (дождь, снег), в горных и предгорных районах туман. Ветер юго-западный в горных районах 15-20 м/с.


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