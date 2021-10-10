Алмат Кебиспаев поборется за бронзовую награду ЧМ-2021

На чемпионате мира в Осло завершились полуфиналы по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Отстаивающий честь страны в этой весовой категории Алмат Кебиспаев уступил сопернику из России, серебряному призеру чемпионата Европы Назиру Абдуллаеву. В схватке Алмат уступил со счетом 5:10. Таким образом, у Алмата есть шанс побороться за бронзовую медаль турнира.

Алмат Кебиспаев - четырехкратный призер чемпионатов мира по греко-римской борьбе. В последний раз он выигрывал бронзовую медаль в весовой категории 63 кг на чемпионате мира 2019 года в Нур-Султане.

Схватка за бронзовую медаль состоится 10 октября.

Отметим, что на ковер в утешительном поединке выйдет Султан Асетулы, представляющий Казахстан в весовой категории до 63 кг. Противником казахстанца станет представитель Японии - Кенсуки Шимицу.