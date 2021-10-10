В Казахстане зафиксирован прирост смертности от коронавируса

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 10 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 10 октября лечение от КВИ продолжают получать 53 581 человек (46 382+ и 7199 КВИ-), из них в стационарах находятся 9384 пациента, на амбулаторном уровне – 44 197.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 674 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 201,

• на аппарате ИВЛ – 127.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 10 октября 2021 года

8.10.2021 г. зафиксировано 149 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 272 человека выздоровели.



Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 77 205, летальных случаев – 4910, выздоровевших – 65 096.