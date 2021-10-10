День траура по погибшим в авиакатастрофе объявлен в Татарстане

10 октября 2021, 16:19
Фото: МЧС РФ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об объявлении в республике 11 октября днем траура в связи с крушением самолета L-410, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

На совещании штаба, сформированного на месте в Мензелинске, президент республики Рустам Минниханов сообщил, что принято решение об объявлении 11 октября в Татарстане днем траура, - сказала руководитель пресс-службы Лилия Галимова.

Отмечается, что по предварительной версии к авиакатастрофе привел отказ одного из двигателей. Также сообщается, что на борту могло находиться больше пассажиров, чем предусмотрено эксплуатационными требованиями.

Легкомоторный самолет L-410 потерпел крушение в Мензелинском районе на востоке Татарстана утром 10 октября. На борту находились 22 человека - два пилота и 20 парашютистов. В результате крушения 16 человек, в том числе экипаж, погибли, еще шестеро находятся в тяжелом состоянии.

По факту инцидента региональный СК начал проверку случившегося. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, самолет принадлежал мензелинскому филиалу Центрального аэроклуба Татарстана ДОСААФ России.


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