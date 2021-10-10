Более двух миллиардов прививок от коронавируса сделано в Китае

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что на 10 октября в Китае уже сделано 2 220 128 000 прививок от коронавируса, передает zakon.kz.

Население Китая составляет 1,45 млрд человек. Вакцинация там началась 15 декабря 2020 года, и на сегодня обе дозы вакцины получили 1,047 млрд человек. Для прививок в КНР используются четыре вакцины собственного производства, вдобавок к этому есть еще три препарата, предназначенных для экстренного применения, - пишет rg.ru.

Ранее китайские эпидемиологи заявляли, что для появления коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80-85% населения. Как ожидается, о появлении такого иммунитета КНР заявит в конце года.