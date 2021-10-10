Били лопатой: пять человек обвиняются в избиении жеребца в Алматы

Полицейские установили причастных к издевательствам над жеребцом в Алматы, передает zakon.kz.

В настоящее время по делу нами установлены личности всех фигурантов (пять основных). С их участием проводятся все необходимые следственные действия, - написал заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов в Instagram.

Ранее сообщалось, что в одном из конных клубов жеребца били лопатой и хлыстом, чтобы загнать в грузовик. Видео распространилось в соцсетях.

По факту заведено уголовное дело по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 316 УК РК (Жестокое обращение с животными). Оно находится в производстве дознавателей ДП города.

Расследование продолжается.