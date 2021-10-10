Молодежная команда Казахстана завершила ЧМ с одной бронзовой медалью

Молодежная команда Казахстана по дзюдо завершила выступление на чемпионате мира, передает zakon.kz.

Последним видом стали соревнования среди смешанных команд. Казахстан провел свой первый матч против Италии. Противостояние между двумя командами завершилось со счетом 4:1 в пользу итальянцев. Отметим, что Данияр Шамшаев, выступавший в весовой категории 73 кг, победил своего соперника. Остальные дзюдоисты проиграли, - пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета РК.

Таким образом, молодежная команда Казахстана завершила чемпионат мира с одной бронзовой медалью. Ее принес Шерзод Давлатов (до 60 кг).