Жириновский сравнил пандемию COVID-19 с гражданской войной

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал продолжающуюся пандемию COVID-19 "гражданской войной" и призвал обеспечить победу "белых", передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Пандемия продолжается и порой принимает свирепые формы. Ее можно сравнить с гражданской войной, - заявил Жириновский.

Политик объяснил сравнение пандемии с гражданской войной: красные - это коронавирус, а белые - вакцина.

Коронавирус - это красные, они наступают. И от них только беда. Они снова обманывают, говорят, не надо делать вакцину. И многие им верят, даже на выборах отдали им больше голосов, чем тем, кто призывал скорее сделать прививку. А вакцина - это белые, они в обороне, в них спасение. Потому что количество жертв увеличивается. Уже скоро в России тысяча человек в день будет умирать от ковида, - добавил он и отметил, что нужно объединиться и обеспечить победу белых.