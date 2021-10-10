Профессор Йельского университета, астрофизик Лоуренс Краусс заявил, что прогнозируемый рост Мирового океана к концу столетия составляет полметра даже без учета дальнейшего повышения содержания СО2 в атмосфере, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Даже если мы буквально завтра перестанем генерировать СО2, уровень океана все равно повысится на полметра (к 2100) году, и это для многих может быть весьма чувствительно. Представьте, что вы держите мяч на уровне ваших коленей. (Расстояние между ним и полом) - полметра. Почти весь южный Вьетнам находится всего на полметра выше, чем уровень океана. И если уровень океана повысится, (к 2100 году) практически весь южный Вьетнам окажется под водой, если мы не предпримем никаких мер. Возможно, необходимо строить какие-то дамбы или что-то еще, - сказал Краусс.

Ученый также отметил, что около 190 млн человек сегодня живут в прибрежных зонах, которые к 2100 году окажутся под угрозой затопления даже при условии низкого уровня выбросов.

Уровень Мирового океана увеличится еще больше, если мы ничего не сделаем [в вопросах сокращения углеродного следа, - добавил ученый.

В частности, он отметил опасность полного исчезновения ледяного покрова в Гренландии в границах тысячелетия из-за роста средней температуры на планете, что предположительно может привести к повышению уровня океана до 7 м.

Рост уровня Мирового океана лишь наполовину связан с таянием ледников. Это происходит и за счет того, что вода расширяется при нагревании. Если вычислить объем энергии, который воздействует на толщу Мирового океана за счет радиационного форсинга, то у нас получается эквивалент пять атомных бомб, сброшенных на Хиросиму, которые сбрасываются каждый день. Дополнительный объем тепла заставляет Мировой океан расширяться, - пояснил он.