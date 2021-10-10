Туман, гололед и пыльная буря ожидаются в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды на 11 октября, сообщает zakon.kz.

В Нур-Султане ночью и утром ожидаются гололед, туман. Ветер северный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с с пыльной бурей.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

Ночью на западе и днем на востоке Алматинской области ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.

В восточной половине Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ветер северный, днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.