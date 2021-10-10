15-летний школьник устроил стрельбу в Санкт-Петербурге

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили информацию о том, что учащийся одной из гимназий города устроил стрельбу из найденного пневматического пистолета, передает zakon.kz.

О происходящем полиция узнала от звонившей местной жительницы, рассказавшей, что во дворе одного из домов двое подростков устроили стрельбу из предмета, похожего на пистолет. Полицейские выехали на место происшествия. Был опрошен 16-летний школьник. Он заявил, что стрелял его 15-летний одноклассник. Полицейские обнаружили нарушителя, тот сказал, что пистолет был найден на пустыре. Юноша решил пострелять, в качестве цели выбирал деревья, - пишет rg.ru.

Оружие изъято, стрелявший передан родителям.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Есть ли пострадавшие, не уточняется.