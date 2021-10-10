Две мировые войны предрек человечеству американский обозреватель

Обозреватель американского издания 19Fortyfive Роберт Фарли считает, что конфликт между США и Китаем может привести к третьей и четвертой мировым войнам, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Противоборство Вашингтона и Пекина, скорее всего, не закончится одним решающим столкновением, а приведет к серии вооруженных кампаний, - пишет он.

По его мнению, две великие державы могут начать схватку за Тайвань. Если американским силам удастся одержать верх над Народно-освободительной армией Китая (НОАК), это не заставит Пекин отказаться от идеи воссоединения с островом, считает Фарли. КНР заключит с США временное перемирие, а затем снова нанесет удар для присоединения спорного региона, считает автор.

Даже если Китай победит в кампании за Тайвань, это не искоренит фундаментальные противоречия с Соединенными Штатами. Хотя сложно предугадать реакцию государств Азии на военный успех НОАК, можно предположить, что после этого события такие страны, как Вьетнам, Япония и Южная Корея, будут стремиться к более тесному союзу с Вашингтоном. А это создаст предпосылки для еще одного конфликта, - говорится в публикации.

Любое вооруженное столкновение в западной части Тихого океана станет катастрофой и приведет к разрушению инфраструктуры, финансовых и торговых связей, сложившихся между Азией и Северной Америкой, напомнил Фарли.

Автор статьи выразил надежду на то, что человечеству удастся избежать такого сценария.