Саакашвили требуется госпитализация - врач

Врач бывшего грузинского лидера Николоз Кипшидзе заявил о том, что состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, голодающего в тюрьме с 1 октября, ухудшилось. Ему требуется госпитализация, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Тюремные врачи и медперсонал являются лучшими. Я полчаса с ними общался о том, как пережить эту ночь. Завтра я еще раз собираюсь его (Саакашвили) навестить. Нам, наверное, придется его перевезти в больницу, - сказал Кипшидзе.

Саакашвили объявил о возвращении в Грузию 1 октября, в тот же день его задержали в одном из спальных районов Тбилиси. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства, а также он является фигурантом дел об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры Саакашвили обжалованию не подлежат.

Затем экс-президент пожаловался международному сообществу на то, что по его делам не назначают судебных слушаний