Больше половины всех интернет-покупок совершают женщины - исследование

В 2021 году число покупателей в интернет-магазинах среди россиян выросло на 8,3% по сравнению с прошлым годом, до 64,8 млн человек, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

В опросе участвовали 1857 респондентов старше 18 лет.

В исследовании отмечается, что в 2020 году серьезным импульсом для рынка e-commerce стала пандемия: из-за режима самоизоляции и страха заразиться в местах скопления людей в интернет-магазины пришло большое количество новых покупателей. В 2021 году рост популярности онлайн-канала не остановился: 45,5% опрошенных интернет-покупателей стали совершать онлайн-покупки чаще, чем год назад, еще у 36,9% частота покупок не изменилась. При этом в условиях отсутствия ограничений физического доступа в магазины в этом году часть покупателей вернулась в офлайн. Но лишь 0,7% опрошенных ответили, что совсем отказались от онлайн-покупок, а 7,5% - что стали совершать такие покупки реже, - говорится в сообщении.

Портрет покупателя