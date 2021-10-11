Казахстанские хоккеистки не поедут на Зимнюю Олимпиаду-2022

Женская сборная Казахстана не сумела завоевать право выступить на олимпийских играх в Пекине, сообщает zakon.kz.

В последнем матче квалификационного турнира в Италии, против хозяек льда, казахстанские хоккеистки уступили – 1:2. Данное поражение не позволило набрать нужные очки, и уступить свое место и путевку на олимпиаду представителям Италии.

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Таким образом, сборная Италии заняла первое место в группе предварительного отборочного турнира и вышла в финальную квалификацию.

Куандык Шынасилов





