Рыбакина сыграет в четвертьфинале турнира BNP Paribas Open

Первая ракетка Казахстана среди женщин Елена Рыбакина сумела войти в список лучшей восьмерки парного разряда на турнире в американском Индиан Уэллс, передает zakon.kz.

Елена достигла данного успеха в паре с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.

Казахстанско-российский дуэт за выход в четвертьфинал обыграл сеяную под номером 4 пару Алекса Гуарачи (Чили) Дезира Кравчик (США) – 6:3, 6:7, 1:0 (Отказ).

Теперь Елена и Вероника смогут побороться за попадание в полуфинал, преградой у них на пути стоят чешские спортсменки Мари Бузкова и Люци Градецка.

Еще одна казахстанская теннисистка Юлия Путинцева закончила свой путь по кортам Индиан Уэллс.

Она проиграла матч одиночного разряда Елене Остапенко из Латвии – 3:6, 6:2, 3:6.

Куандык Шынасилов