Mercedes-Benz перевернулся на крышу после столкновения с Lada в Мангистау

В Мангистау Mercedes-Benz перевернулся на крышу в результате ДТП, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел 10 октября.

У автомобиля Mercedes-Benz лопнуло колесо и водитель, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с припаркованным автомобилем Lada 21902. После этого врезался в ограждение гостиницы и перевернулся, - сообщили изданию "Лада" в областной полиции.

Пострадавшие были доставлены в районную больницу. После все были отпущены домой.

На водителя составлен административный протокол по части 3 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством), - говорится в сообщении.

Ему предстоит выплатить штраф в размере 60 месячных расчетных показателей (175 020 тенге).