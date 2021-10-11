В правила пропускного режима в зданиях Нацбанка внесли изменения

Совместным постановлением правления Национального банка от 20 сентября 2021 года и приказом министра внутренних дел РК от 30 сентября 2021 года внесении изменения в Правила по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов в зданиях Национального банка РК и его территориальных филиалах, сообщает zakon.kz.

Так, организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов в зданиях возлагается на Управления специализированной службы охраны( УССО), обеспечивающих государственную охрану особо важных государственных объектов на договорной основе.

Как отмечается, установленные требования пропускного и внутриобъектового режимов распространяются на всех лиц, постоянно или временно находящихся в зданиях.

Лицам, находящимся в зданиях, необходимо соблюдать пропускной и внутриобъектовый режимы, а также придерживаться общепринятых норм поведения.

При входе в здания постовыми полицейскими осуществляется технический контроль в отношении входящих лиц с использованием специального оборудования и технических средств контроля, за исключением ряда лиц.

К таковым относятся:

Первый Президент РК - Елбасы;

руководитель и заместители руководителя Администрации Президента РК;

депутаты Парламента РК;

руководители центральных государственных органов, их заместители;

государственные служащие, служебные удостоверения которых подписаны Президентом и премьер - министром РК.

Указывается, что специальное оборудование и технические средства также используются при осмотре ручной клади и личных вещей лиц.

При срабатывании специальных технических средств контроля постовой полицейский предлагает лицу, подвергнутому техническому контролю, показать содержимое ручной клади для визуального осмотра.

При выходе из строя специальных технических средств контроля либо их отсутствии лицо самостоятельно предъявляет в открытом виде ручную кладь постовому полицейскому для визуального осмотра.

Согласно правилам в здания запрещается вносить предметы и вещества, указанные в Перечне запрещенных предметов.

К таковым относятся:

огнестрельное, холодное оружие и иное оружие (за исключением служебного оружия работников фельдъегерской и специальной связи, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, при наличии у них разрешительных документов); взрывчатые вещества, взрывные устройства и легковоспламеняющиеся вещества; отравляющие вещества; сильнодействующие ядовитые вещества; бактериологические, биологические и химические вещества; радиоактивные вещества; наркотические, психотропные вещества; видео-, кино- и фотоаппаратура; записывающие устройства и вычислительная техника; радиотехническая и другая аппаратура, за исключением медицинских аппаратов и оборудования, предназначенных для поддержания лечебного или профилактического воздействия на организм человека, либо для замещения или коррекции функций органов и систем организма; личные смартфоны и другая личная электронная техника, за исключением телефонов с функциями «звонок-СМС-ответ»; машинные носители информации; технические устройства, в том числе и беспроводные, имеющие возможность передачи данных, а также выход в международные глобальные сети и сеть интернет.

Предметы, указанные в подпунктах 8), 9), 10), 11), 12), 13) разрешены к вносу в здания работниками Нацбанка, территориальных филиалов, представительства и организаций в порядке.

При этом пронос посетителем вышеуказанных предметов допускается по согласованию с подразделением безопасности или руководителем филиала либо лицом, исполняющим его обязанности, на основании заявки на пропуск, составленной в произвольной форме подразделением центрального аппарата Нацбанка, территориальных филиалов, представительства и организации, инициировавшими посещение.

Допуск в здания с животными, а также в состоянии алкогольного, наркотического и токсикоманического опьянения запрещен.

Личный досмотр проводится постовыми полицейскими одного пола с досматриваемым лицом в отдельном помещении и в присутствии двух понятых того же пола, без ущемления чести и достоинства досматриваемого лица.

Как отмечается, непрохождение технического контроля или досмотра входящим лицом является основанием для отказа в его допуске в здания, за исключением лиц, в отношении которых технический контроль не осуществляется.

Помещения филиалов и их территория по доступности разделяются на три зоны доступа:

первая зона доступа - помещения, доступ в которые не ограничен и регулируется правилами;

- помещения, доступ в которые не ограничен и регулируется правилами; вторая зона доступа - помещения кассового узла, за исключением кладовой (хранилища), служебные помещения, доступ в которые разрешен определенному кругу лиц для исполнения возложенных обязанностей;

- помещения кассового узла, за исключением кладовой (хранилища), служебные помещения, доступ в которые разрешен определенному кругу лиц для исполнения возложенных обязанностей; третья зона доступа - помещения кладовой (хранилища), помещения с секретными документами, оружием, иные служебные помещения, доступ в которые разрешен строго ограниченному кругу лиц для исполнения возложенных обязанностей либо по разовым пропускам.

Перечень служебных помещений, относящихся ко второй и третьей зоне доступа, а также список работников филиалов, организаций, имеющих право входа в указанные помещения, утверждается руководителями территориальных филиалов либо лицами, исполняющими их обязанности.

Внос и использование в служебных помещениях, относящихся к третьей зоне доступа личных визуальных средств наблюдения, видео-, кино- радиотехнической и фотоаппаратуры запрещен.

Внос и использование электронной техники в служебных помещениях, относящихся ко второй зоне доступа, разрешается на основании распоряжения руководителя филиала либо лица, исполняющего его обязанности.

Совместные постановление и приказ вводятся в действие с 19 октября 2021 года.