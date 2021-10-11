Невиновному топ-менеджеру выплатят 28 млн тенге за два года тюрьмы

Два с лишним года топ-менеджер из Актюбинской области провел в тюрьме за преступление, которого не совершал, сообщает zakon.kz.

Еще в 2018 году руководителя филиала компании по сбору лома черного металла обвинили в хищении 16 миллионов тенге. Тогда суд приговорил его к 7 годам лишения свободы.

Как пишет "Диапазон", Верховный суд изучил уголовное дело и пришел к выводу, что суд первой инстанции вел его с обвинительным уклоном, нарушал права обвиняемого, и направил его на новое рассмотрение в апелляционную коллегию Актюбинского облсуда.

В этот раз коллегия вынесла абсолютно противоположное решение и оправдала осужденного в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Оправданный потребовал через суд, чтобы государство возместило ему моральный и материальный ущерб. Долгое время он работал на руководящих должностях, воспитывал троих детей, был примерным семьянином. К тому же из-за лишения свободы он не мог присутствовать на похоронах брата. Свои моральные страдания он оценил в 90 миллионов тенге. Также он потратил 3,5 миллиона тенге на адвокатов, - говорится в публикации.

Суд обязал Министерство финансов выплатить истцу 28 миллионов тенге.