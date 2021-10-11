Астанчанка обокрала своего парня

В Управление полиции района "Сарыарка" поступило заявление от жителя столицы о том, что его обворовала подруга, сообщает zakon.kz.

Установлено, что потерпевший познакомился с девушкой, с которой встречался с недавнего времени. В один из вечеров ухажер решил оказать знаки внимания и заехал за ней. Когда поклонник вышел в магазин, подозреваемая, заметив в салоне беспроводные наушники стоимостью около 110 тыс. тенге, украла их. После совершения кражи она поспешила выйти с машины и скрылась в неизвестном направлении. Подозреваемая была задержана. Ею оказалась женщина в возрасте 34 лет. Как выяснилось, ранее она уже попадала в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные правонарушения. пресс-служба ДП Нур-Султана

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК (кража).