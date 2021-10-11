Пропавшего мужчину нашли мертвым в лесу

В Акмолинской области нашли мертвым пропавшего мужчину, сообщает zakon.kz.

9 октября в ходе поисковых мероприятий в лесопосадках между поселками Шортанды и Дамса обнаружено тело 42-летнего мужчины.

Тело направлено в морг Нур-Султана. Назначена экспертиза. Ведется следствие.

7 октября в полицию поступило заявление 42-летней жительницы поселка Шортанды об оказании содействия в поиске супруга Бимурзенова Сагиндыка Касанаевича,1974 г.р., который 6 октября около 14:00 выехал из дома на велосипеде синего цвета марки "Урал" и его местонахождение было неизвестно. На поиски пропавшего был ориентирован весь личный состав районного отдела полиции и пожарной части Шортандинского района, - сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

В поисковых мероприятиях принимали участие волонтеры. Водолазами было осуществлено обследование водоемов на территории района.