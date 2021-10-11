Стандарт для СИЗов медиков разработают в Казахстане

В Казахстане будет разработан и утвержден стандарт к средствам индивидуальной защиты (СИЗ) в медицинских учреждениях. Этот вопрос подняли на правительственном часе в Мажилисе по вопросам санэпидситуации, передает корреспондент zakon.kz.

Депутат Айгуль Нуркина раскритиковала качество имеющихся в медучреждениях средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков. Особенно этот момент актуален для тех, кто работает в инфекционных стационарах.

Мой вопрос касается качества СИЗов для медработников. Как вы знаете, из резерва правительства в 2020 году на СИЗы, тест-системы, лабораторное оборудование было выделено почти 11 млрд тенге. Это немалые бюджетные средства. Мы считаем, что выпускаемая продукция должна быть качественной и создавать условия для работы. И поэтому процедура закупа СИЗов требует соответствия технической характеристики материала. Однако, к сожалению, в Казахстане нет единых требований к СИЗам при их закупе. Поэтому низкое качество закупаемых товаров вызывает опасение в связи с тем, что здоровье наших медиков подвергается ряду рисков, - подчеркнула она.

Мажилисвумен адресовала главе Минздрава Алексею Цою несколько вопросов. В частности, ее интересовали меры, принимаемые ведомством для повышения требований к качеству ввозимых СИЗов, а также Нуркина считает, что настало время утвердить единые требования для СИЗов в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Министр согласился, что затронутый вопрос очень важный, и даже по этому поводу было много судебных разбирательств.

Действительно, важный вопрос, и много было судебных разбирательств по этому поводу. Сейчас уполномоченным органом, непосредственно который разрабатывает наши госстандарты, является Министерство торговли и интеграции, и мы с ним совместно такую работу проводим. Отдельно есть подведомственная организация, которая занимается разработкой этих стандартов. Сейчас у нас отдельная рабочая группа тоже создана. Я думаю, в ближайшее время такой стандарт будет разработан, утвержден уполномоченным органом. И, конечно, на основании этого мы будем выставлять требования к госзакупкам именно в рамках только этого отраслевого стандарта, - пообещал Цой.

Оксана Скибан, Нур-Султан