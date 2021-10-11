Почему в Казахстане не хватает эпидемиологов

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой объяснил, почему в регионах не хватает врачей-эпидемиологов, передает корреспондент zakon.kz.

Очень важный вопрос, который мы сейчас поднимаем перед регионами, - это закрепление кадров. Помимо этого, мы поднимаем заработные платы, потому что зарплата у эпидемиологов фактически от 98 до 150 тыс. тенге в среднем. А вы представляете, какая нагрузка круглосуточно находиться в этих спецкостюмах и при этом получать такие оклады. Мы пошли на то, что от 40% до 70% повысили заработную плату. Помимо этого, просим акимов дать таким специалистам, особенно на районном уровне, поддержку по закреплению соцпакета, - сказал Алексей Цой на правительственном часе в Мажилисе.

По его словам, таких специалистов обучают в Казахстане, но после выпуска из вузов они не доезжают в регионы, а остаются работать в городах, где лучше условия.

Мы по 150-200 человек готовим. Но проблема в том, чтобы они конкретно в определенный районный центр доехали на работу, потому что зарплата низкая, а по дороге их заберут и в Нур-Султан, и в Алматы, с удовольствием. Наша задача именно в региональном масштабе закрепить каждого специалиста. Во многих регионах мы видим, что акимы выделяют жилье и подъемные. Именно по каждому такому региону мы отрабатываем. Где мы видим, что нет поддержки, поднимаем такой вопрос на заседаниях правительства, - добавил министр.

Ранее глава Минздрава сообщил, что врачам, работающим с ковидными больными, повысят заработную плату. Это связано с отменой "ковидных" надбавок, которые медработники получали до октября 2021 года.

Тамила Языкова, Нур-Султан