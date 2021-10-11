Женщин обучат новым ремеслам в Талдыкоргане

В Талдыкоргане стартовал социальный проект по оказанию помощи женщинам из категории социально уязвимых слоев населения. В рамках проекта до конца текущего года планируется обучить более 30 женщин швейному делу, реставрации одежды и изготовлению различных сувениров.

Стартовал новый проект, направленный на трудоустройство и обучение женщин в Талдыкоргане: более 30 женщин будут обучены швейному делу, реставрации одежды и изготовлению различных сувениров, в основном, это женщины из социально уязвимых слоев населения.

Несмотря на развернувшуюся пандемию коронавируса и оказываемое влияние на рынок труда, уровень безработицы в городе Талдыкорган удается удерживать на относительно невысоком уровне - в пределах 4,6%. Очевидно, что сложившаяся ситуация по коронавирусу, создает определенные негативные тенденции, однако, благодаря эффективной реализации Дорожной карты занятости, государственной программы "Енбек" и других отраслевых программ по обеспечению занятости населения, все основные риски в этой области удается успешно нивелировать. Мы стараемся использовать все имеющиеся возможности, взаимодействовать со всеми институтами гражданского общества. К примеру, в рамках государственного социального заказа планируется обучение и трудоустройство 30 женщин в портняжном деле, - отметила руководитель Отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Талдыкоргана Айгерим Омарова.

В рамках проекта планируется в первую очередь охватить лица из категории социально уязвимых слоев населения: женщин из многодетных и неполных семей, инвалидов 2-3 группы, лиц, оказывающих уход за инвалидами, безработных и т.д.

Как сообщил директор общественного фонда Social Development Center Биржан Казтурганов, социальный проект направлен на создание благоприятных условий для повышения конкурентоспособности женщин на рынке труда.

Наряду с обучением их новым ремеслам, мы планируем организовать цикл дополнительных мероприятий, направленных на повышение коммуникативных навыков участников проекта. Для этого будут периодически проводиться различные мотивационные и психологические тренинги с привлечением опытных коуч-тренеров. Кроме того, мы планируем обучить слушателей курсов базовым навыкам работы в социальных сетях, научить их презентовать себя, правильно продвигать свой товар и услуги через Сеть. В целом, в рамках проекта мы предусматриваем дополнительные меры поддержки как консультационное сопровождение слушателей по вопросам трудоустройства, - отметил он.

По информации организаторов, проект вызвал интерес, а также получил поддержку среди других профильных общественных организаций и коммерческих предприятий Талдыкоргана.

В частности, уже подписаны меморандумы о взаимодействии в вопросах обучения и трудоустройства с общественными фондами Asyl Analar, "Алпамыс" и Центром занятости Талдыкоргана.