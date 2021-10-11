Какой кофе полезен для сердца

Согласно результатам многочисленных исследований, кофе полезен для сердца. Новое исследование также доказало, что кофе самой частой разновидности способен предотвращать сердечно-сосудистые заболевания, передает zakon.kz.

Ученые из Греции и Алжира провели исследование, предметом которого был растворимый кофе. В результате было отмечено, что регулярное потребление кофе связано со снижением риска проблем с сердцем, – пишет profile.ru.

Как говорится в результатах эксперимента, опубликованного в журнале Clinical Nutrition ESPEN, специалисты проанализировали данные о здоровье 1041 участника в возрасте от 39 до 67 лет, из которых 30% обычно употребляли именно такой растворимый кофе.

Обнаружено, что потребление растворимого кофе связано с эластичностью сонной артерии, которая служит маркером здоровья сердечно-сосудистой системы. Благоприятные ассоциации предполагают потенциальную патофизиологическую связь между привычным потреблением кофе и более низкой частотой сердечно-сосудистых заболеваний.

Также установлено, что данная взаимосвязь наиболее выражена у людей, которые пили растворимый кофе "в умеренных количествах" (0,53 ± 1,15 чашки в день).

Кофе считается одним из самых популярных напитков в мире. Многие люди начинают свой день именно с употребления растворимого кофе, не догадываясь о его преимуществах.

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