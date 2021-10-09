Ондасын Уразалин принял участие в акции по осенней посадке деревьев

В субботу, 9 октября, аким Актюбинской области Ондасын Уразалин принял участие в общегородской акции по осенней посадке деревьев «Посади свое дерево - внеси свой вклад в озеленение нашего города!".

Глава региона посадил на улице Бокенбай батыра и в триатлон парке плодовые деревья.

В мероприятии также приняли участие аким города Асхат Шахаров, сотрудники областных управлений и жители города.

В соответствии с поручением главы государства об увеличении площади лесов в стране, проводится большая работа по озеленению территории области. В этом году для лесхозов всех районов области была приобретена новая техника и необходимое оборудование. Посадка деревьев, цветов, которые украсят наш город, уход за ними - это долг каждого жителя. Озеленение своего двора - это показатель высокого уровня культуры, - отметил глава региона.

После аким области посетил ярмарку многолетних цветов и саженцев, организованную в парке имени Первого Президента, где ознакомился с состоянием дел в лесных хозяйствах области.

Руководству города главой региона дан ряд поручений по дальнейшиму озеленению областного центра, в том числе поручено акцию по массовой посадке деревьев проводить дважды в год.