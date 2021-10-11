Мужчина во время рыбалки нашел гранаты на Ишиме

11 октября 2021, 16:02
Фото: primeminister.kz

Четыре гранаты обнаружил мужчина на рыбалке в Акмолинской области, передает zakon.kz.

По поводу находки он сообщил в дежурную часть полиции.

Мужчина 1974 года рождения, находясь на рыбалке в районе села Арнасай Аршалынского района, увидел предмет, похожий на гранату. Полицейские, при осмотре территории у моста через реку Ишим обнаружили три корпуса отстрелянных не боевых гранат и один корпус сработавшей шумовой либо дымовой гранаты, – сообщили ДП Акмолинской области.

Как уточняется, для осмотра находок были привлечены кинологи и саперы столичного департамента полиции. Гранаты изъяты.


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