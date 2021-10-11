Туркестанская область лидирует по количеству прошедших онлайн-перепись

Общенациональную перепись населения в онлайн-режиме прошли 912 087 жителей Туркестанской области.

Таким образом, сегодня доля населения, принявшего участие в переписи населения, составила 44,2%. По количеству прошедших онлайн-перепись Туркестанская область сейчас лидирует по стране. Об этом было сказано на еженедельном совещании под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева.

Глава области отметил, что национальная перепись населения является важнейшей политической кампанией и поручил ответственным лицам активизировать работу в этом направлении. С 1 октября начался период переписи, проводимый традиционным методом массовых обходов. Онлайн-перепись продлится до 15 октября. К этому делу привлечено 2384 человека. Они сделали прививки против опасной инфекции. В районах организован 341 инструкторский участок, обеспеченный необходимым оборудованием и соответствующими закрытыми каналами связи.

На еженедельном совещании речь шла о работе по стабилизации и мерам предупреждения роста цен на социально значимые продовольственные товары. Работа в данном направлении находится на постоянном контроле и принимаются соответствующие меры по недопущению необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары. На сегодняшний день в стабилизационном фонде области имеется 5 791,5 тонн товара стоимостью 544,1 млн тенге.

На складах стабилизационного фонда хранятся продукты питания, овощи на 81,4 тонн массового потребления населения. В целях пополнения стабилизационного фонда вначале года ьыло закуплено 595,8 тонн продовольственных товаров (макаронные изделия - 55 тн, мука - 87 тн, капуста - 142 тн, рис-243,8 тн, масло подсолнечное – 20 л, сахар – песок-48 тн.).

Кроме того, с начала года в Туркестане на территории вновь открывшегося "Эко рынка" было организовано 10 ярмарок сельхозпродукции на сумму 367,8 млн тенге, 732 тонны товаров на сумму тенге были выставлены на продажу по ценам на 15-20% ниже рыночных.

Кроме того, в Туркестане через 13 социальных магазинов и 5 крупных торговых домов ежедневно реализуется 3,5 тонны 17 различных товаров по фиксированной цене. До конца года в городе Туркестан планируется открыть дополнительно 2 единицы социальных магазинов.

В регионе производится 16 видов социально значимых товаров из 19 видов. Согласно нормам потребления, этими продуктами дополнительно обеспечивается население области. В частности, картофель и морковь в 1,5 раза больше нормы, лук в 3,1 раза, капуста в 4,2 раза и мясо в 1,5 раза, молоко в 7 раз. 26,4% обеспеченности мясом птицы и яйцами составляет 41%.

Вопрос полного обеспечения населения социально значимыми товарами возложен на всех руководителей районов и городов.