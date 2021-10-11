Акимат СКО прокомментировал вырубку 48 га леса

Вырубку 48 га леса прокомментировал акимат Северо-Казахстанской области.

По данным ведомства, АО "Tin One Mining" является отечественным инвестором, имеющим право на разработку месторождения оловосодержащих руд "Сырымбет".

Данное месторождение располагается в 15 км восточнее села Сырымбет и в 25 км севернее села Саумалколь и не входит в "Имантау-Шалкарскую курортную зону".

На территории разработки месторождения (48,5 га) находится порядка 3 тысяч кубометров древесины. Превалирующая часть - береза. Для сравнения, в год в регионе населением области осваивается березовой древесины на отопление порядка 350 тыс. кубометров. Вместе с тем, в два раза больше воспроизводится этот объем за счет посадки новых деревьев.

В свою очередь, кроме выплат в бюджет по возмещению потерь лесохозяйственного производства при переводе земель лесного фонда, АО "Tin One Mining" взяло на себя обязательство по посадке лесных культур в двукратном размере от площади переводимого участка - 97 гектар.

Проект строительства горно-металлургического комбината включает в себя не только добычу олова, но и глубокую переработку. Это полный цикл по выпуску оловосодержащей продукции, включающей несколько переделов обогащения и металлургии.

Средняя годовая производительность составит 2,5 млн тонн руды в год. Успешная реализация данного проекта позволит Казахстану войти в десятку крупнейших производителей олова в мире.

Общий объем инвестиций - более 130 млрд тенге. Это частные инвестиции которые будут вкладываться в экономику области и страны в целом.

Планируется создание 600 новых рабочих мест в основном за счет привлечения местных жителей. Планируемые ежегодные налоговые отчисления составят до 5 млрд. тенге, которые будут направляться на социально-экономическое развитие региона.

С начала реализации общий объем инвестиций непосредственно в развитие проекта уже составил более 18 млрд тенге, объем налоговых отчислений – более 500 млн тенге.